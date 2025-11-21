В Госдуме усомнились в справедливости инициативы банков по отмене скидок на маркетплейсах

Регулирование на маркетплейсах не должно быть выборочным и нормы должны быть едиными для всех отраслей, сообщил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев. Так он прокомментировал инициативу российских банков об ограничении скидок на маркетплейсах.

По словам Канаева, любые возможные ограничения должны рассматриваться прежде всего с точки зрения выгоды для покупателя.

По мнению парламентария, регулирование не должно быть выборочным и нормы должны быть едиными для всех отраслей. Он добавил, что наиболее разумным решением является сохранение существующих систем лояльности, которые приносят реальную пользу потребителям.

Как в свою очередь отметил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, маркетплейсы достигли такого уровня развития, что тягаться с ними становится сложно не только традиционной торговле, но и финтеху.

«Но насколько правильно заниматься запретами вместо того, чтобы конкурировать честно, стараясь стать быстрее, эффективнее и лучше?», — задается вопросом парламентарий.

В то же время зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин связал требования банков отменить скидки на маркетплейсах с ухудшением «экономической конъюнктуры».

«Обычная торговля проигрывает маркетплейсу в том числе потому, что обычная торговля кредитуется в банках под головокружительные проценты. Соответственно, кредит закладывается в цены, и цены в обычной сетевой торговле выше. Маркетплейсы не нуждаются в кредите в силу своей бизнес-модели, а поэтому они не нуждаются в банках», — считает Делягин.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, тема важная — она касается миллионов семей, которые покупают товары онлайн, потому что так удобнее, быстрее и зачастую выгоднее. Депутат уверен, что при любых решениях на первом месте должны быть интересы людей. Не споры компаний, не корпоративные предпочтения, а то, как это отразится на кошельке обычной семьи.

«Для многих россиян онлайн-площадки стали реальной возможностью экономить, покупать необходимые вещи детям, родителям, себе — особенно в небольших городах и селах, где такого выбора просто нет. Поэтому любые изменения должны оцениваться только через призму одного вопроса: станет ли людям жить проще и доступнее?», — заключил Дмитрий Гусев.