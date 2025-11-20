Маркетплейсы предупредили о последствиях запрета программ лояльности для россиян

Wildberries и Ozon предупредили о росте цен из-за запрета программ лояльности

Wildberries и Ozon предупредили о росте цен на товары для 85 миллионов покупателей из-за запрета программ лояльности. О последствиях такого решения для россиян представители маркетплейсов рассказали в разговоре с «Ведомостями».

Запрет скидок продвигают крупные банки, которые преследуют цель ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ нерыночным путем, отметили в компании Wildberries & Russ. В Ozon подчеркнули, что с удорожанием продукции столкнутся, прежде всего, жители маленьких городов и сел.