ФАС заинтересовалась скидками на маркетплейсах на фоне претензий ЦБ

ФАС начала анализировать практику установления скидок на ведущих маркетплейсах

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали анализировать практику установления скидок на крупнейших российских маркетплейсах на фоне претензий главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС начала проверку на предмет нарушения принципов справедливой конкуренции. Речь идет о случаях, когда маркетплейсы изменяют конечную стоимость товаров в зависимости от способов оплаты. В случае выявления нарушений руководство ведомства примет меры антимонопольного регулирования, резюмировали в пресс-службе.

Ведомство заинтересовалось практикой установления скидок на маркетплейсах на фоне обвинений в адрес онлайн-площадок в нечестной конкуренции. Набиуллина отмечала, что финансирование скидок-бонусов является прерогативой традиционных финансовых организаций. Активное продвижение маркетплейсами собственных карточных продуктов, подчеркивала руководитель регулятора, ставит их в более выигрышное положение, так как коммерческие банки в этом случае теряют доходы.

В пресс-службе Ozon, комментируя претензии главы ЦБ, пояснили, что скидки при оплате товаров определенной банковской картой позволяют покупателям приобретать продукцию по более выгодным ценам. Это особенно актуально для жителей небольших российских городов, где зарплаты заметно ниже, чем в мегаполисах. В Wildberries & Russ также выразили недоумение по поводу требований регулятора ограничить скидки. Такие претензии, отметили в компании, обусловлены желанием крупных банков не допустить развития банков самих площадок и не учитывают интересы миллионов потребителей.