Экономика
14:08, 18 ноября 2025Экономика

ЦБ указал на манипуляции маркетплейсов с ценами

Набиуллина: Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Конечная стоимость товаров на маркетплейсах не должна меняться в зависимости от способа оплаты, чем в последнее время стали злоупотреблять подобного рода онлайн-площадки. На факты манипуляций с ценами в онлайн-сегменте отечественного ретейла указала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Из-за подобных случаев отследить злоупотребления становится труднее, посетовала руководитель регулятора. Цена продукта или товара является определяющим фактором для потребителя. Навязывание ему определенного способа оплаты — не совсем правильная стратегия, которая нарушает основные принципы справедливой конкуренции. «Цена не должна меняться в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается», — констатировала Набиуллина.

В пресс-службе Ozon, комментируя претензии главы ЦБ, отметили, что скидки при оплате товаров определенной банковской картой позволяют покупателям приобретать продукцию по более выгодным ценам. В этом плане подобного рода акции выполняют важную социальную функцию. Это особенно актуально для потребителей из малых российских городов, где зарплаты населения заметно ниже, чем в мегаполисах.

Ранее глава ЦБ раскритиковала скидочные стратегии маркетплейсов. В этом плане, отмечала она, подобного рода онлайн-площадки находятся в более выигрышном положении в сравнении с финансовыми организациями. В отличие от последних, подчеркивала Набиуллина, маркетплейсы «могут предоставлять клиентам возможность платить карточками другого банка и указать другую цену».

В ответ на эти претензии крупнейшие российские онлайн-площадки — Ozon и Wildberries — пообещали регулятору прийти к компромиссу с банками по данному вопросу. При этом они выступили против излишнего регулирования отрасли со стороны государства. Подобные проблемы, по мнению участников рынка, следует решать «без насильственных внешних действий».

