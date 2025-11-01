Экономика
10:29, 1 ноября 2025Экономика

Маркетплейсы отреагировали на претензии Набиуллиной к скидкам на площадках

РБК: Ozon и Wildberries выразили готовность договариваться с банками о скидках
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ответ на претензии главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной к скидкам на маркетплейсах крупнейшие российские игроки (Ozon и Wildberries) выразили готовность договариваться с банками по этому вопросу. Об этом сообщает РБК.

Ранее на совместном заседании комитетов по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы глава регулятора раскритиковала скидочные стратегии маркетплейсов. Набиуллина посетовала, что такого рода политика является не совсем справедливой формой конкурентной борьбы. Маркетплейсы находятся в более выигрышном положении, так как в отличие от финансовых организаций «могут предоставлять клиентам возможность платить карточками другого банка и указать другую цену».

Глава по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин в ответ заявил, что его организация готова договариваться с банками по этому вопросу «без насильственных действий со стороны государства». Против введения внешнего регулирования в этой сфере высказался и руководитель направления по взаимодействию с госорганами Ozon Александр Васильев.

В обеих компаниях выразили готовность идти на диалог с финансовыми организациями. Руководство Ozon, в частности, после претензии регулятора решило расширить программу лояльности и распространить «зеленые ценники» на покупки с использованием карт не только одноименного банка, но и других финорганизаций, желающих давать скидки на интернет-площадке. Подобного рода программы для сторонних банков также продвигает «Яндекс Маркет», однако в настоящее время они являются ограниченными. Претендовать на скидку при покупке товара на этом маркетплейсе пока могут только владельцы карт «Альфа-банка». В пресс-службе интернет-площадки не стали раскрывать, планируется ли расширение списка банков-партнеров.

