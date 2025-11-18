В Wildberries назвали абсурдными предложения по ограничению скидок

Wildberries: От ограничения скидок на маркетплейсах пострадают миллионы россиян

Требования банков ограничить скидки на маркетплейсах объясняются желанием крупных банков не допустить развития банков самих площадок и не учитывают интересы миллионов потребителей. Таким образом в объединенной компании Wildberries & Russ прокомментировали слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая выступила против разной стоимости товара в зависимости от способа оплаты. Текст комментария есть в распоряжении «Ленты.ру».

В нем, в частности, указано, что сами формулировки претензий абсурдны и противоречат обычной рыночной практике. С таким же успехом, добавили в пресс-службе, можно требовать от одной торговой сети предоставлять скидки по бонусной карте конкурента, или обязать банки уравнять условия для зарплатных клиентов всех банков, не выделяя своих.

В Wildberries предложили распространить нынешнюю полемику на все программы лояльности, а не ограничиваться только маркетплейсами.

Выступающие против скидок банки должны обосновать свои программы лояльности, которые в том числе включают в себя скидки при покупке на маркетплейсах, а также объяснить, почему в своих приложениях и экосистемах они не рекламируют скидки по другим картам.

В конце концов, подчеркнули в пресс-службе, скидки на способы оплаты не противоречат законодательству и позиции Роспотребнадзора. Они позволяют людям покупать товары дешевле, а бизнесу — больше продавать, не теряя прибыли. А ограничение скидок обсуждается Банком России с крупными банками в закрытом режиме, без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей.

Ранее Набиуллина назвала финансирование скидок-бонусов прерогативой традиционных финансовых организаций, а активное продвижение маркетплейсами собственных финансовых продуктов при оплате товаров — признаком нечестной конкуренции.

По ее мнению, участники розничного онлайн-ретейла не должны убеждать клиентов пользоваться своими карточными продуктами, потому что коммерческие банки в этом случае теряют доходы.