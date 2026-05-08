Минюст пополнил список иноагентов

Минюст России внес новостной ресурс Cyprus Daily News в реестр иноагентов

Минюст России пополнил список иностранных агентов: в реестр внесли новостной ресурс Cyprus Daily News, а также несколько физических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что Cyprus Daily News участвовал в распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Также отмечается, что ресурс выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Кроме того, в список иноагентов попали философ Михаил Эпштейн, ученый Игорь Ефимов, политик Антон Михальчук, активист Евгений Малюгин и блогер Андрей Агапов.

Ранее стало известно, что Минюст признал иноагентом известного телеведущего, филолога и журналиста Ивана Толстого — внука писателя Алексея Толстого. Уточнялось, что он проживает за границей.