17:26, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Внука Толстого признали иноагентом

Минюст включил в реестр иноагентов телеведущего и внука писателя Толстого Ивана
Маргарита Щигарева
Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Минюст России признал иностранным агентом известного телеведущего, филолога и журналиста Ивана Толстого — внука писателя Алексея Толстого. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как заявили в Минюсте, Толстого включили в реестр, поскольку среди прочего он распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимают органы власти России. «Взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — также указали в министерстве.

Уточняется, что внук писателя проживает за границей.

В конце марта Минюст добавил в перечень иноагентов журналистку Марину Скорикову. Как заявили в министерстве, она участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

