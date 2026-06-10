В Минцифры прокомментировали разблокировку Roblox

В Минцифры заявили, что Roblox полностью выполнил требования законодательства России

В Минцифры подтвердили разблокировку платформы Roblox в России. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

В министерстве заявили, что игровая онлайн-платформа полностью выполнила требования законодательства России по обеспечению безопасности пользователей.

О том, что Roblox вновь заработал в России, стало известно ранее 10 июня. Перед этим Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы разблокировать игру. Уточнялось, платформа предоставила ведомствам гарантии ответственного поведения в российском сегменте интернета.

Roblox заблокировали в России в декабре 2025 года. Причиной такого решения назвали обнаруженные на платформе материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).