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18:43, 10 июня 2026Интернет и СМИ

В Минцифры прокомментировали разблокировку Roblox

В Минцифры заявили, что Roblox полностью выполнил требования законодательства России
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

В Минцифры подтвердили разблокировку платформы Roblox в России. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

В министерстве заявили, что игровая онлайн-платформа полностью выполнила требования законодательства России по обеспечению безопасности пользователей.

О том, что Roblox вновь заработал в России, стало известно ранее 10 июня. Перед этим Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы разблокировать игру. Уточнялось, платформа предоставила ведомствам гарантии ответственного поведения в российском сегменте интернета.

Roblox заблокировали в России в декабре 2025 года. Причиной такого решения назвали обнаруженные на платформе материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

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