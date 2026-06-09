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16:47, 9 июня 2026Интернет и СМИ

Минцифры и Роскомнадзор предложили разблокировать Roblox в России

Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы разблокировать Roblox в РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с предложением разблокировать игру Roblox в России. Об этом сообщает министерство на своем сайте.

Отмечается, что платформа предоставила российской стороне гарантии ответственного поведения в российском сегменте интернета, в связи с чем Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с игры.

Ранее сообщалось, что разработчика Roblox оштрафовали на восемь миллионов рублей. Компанию обвинили в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В январе Роскомнадзор высказался о разблокировке платформы в России. В ведомстве сочли ее невозможной на текущий момент.

Roblox заблокировали в России в декабре 2025 года. Утверждалось, что там размещался контент, оправдывающий террористическую и экстремистскую деятельность, а также материалы с пропагандой ЛГБТ.

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