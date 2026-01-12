В Роскомнадзоре высказались о разблокировке Roblox

Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Roblox в России

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки в России популярной игры Roblox, доступ к которой был ограничен в декабре. Комментарий ведомства публикует РИА Новости.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что Roblox начала требовать подтверждение возраста от игроков. Уточнялось, что процедура необходима для доступа к чату.

Перед этим руководство Roblox выразило готовность поэтапно привести свою работу в России в соответствие с требованиями закона. В свою очередь, в Роскомнадзоре указали, что готовы взаимодействовать с платформой.

О блокировке Roblox стало известно 3 декабря. Как заявили в Роскомнадзоре, среди прочего на площадке размещались призывы к совершению противоправных действий и материалы, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).