Roblox начал требовать обязательное подтверждение возраста

Roblox начал требовать подтверждение возраста для доступа к чату

Популярная игра Roblox начала требовать подтверждение возраста от игроков. На это обратил внимание Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Процедура обязательна для доступа к чату.

Ранее игра Roblox, заблокированная в России, сообщила о готовности соблюдать законодательство РФ. В Роскомнадзоре, в свою очередь, указали, что готовы взаимодействовать с платформой.

О блокировке Roblox стало известно 3 декабря. Как заявили в Роскомнадзоре, среди прочего на платформе размещались призывы к совершению противоправных действий и материалы, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Вскоре после блокировки глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что получила более 60 тысяч обращений из-за ограничения доступа к игре.