Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox

Мизулина получила 63 тысячи писем с жалобами из-за блокировки Roblox

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что за последние дни получила «63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей» на фоне блокировок ряда онлайн-ресурсов. Об этом она написала в Telegram-канале.

Общественница подчеркнула, что введенные Роскомнадзором ограничения «не решают проблему доступа незнакомцев к детям», и побуждают их искать обходы.

Мизулина уточнила, что вопросы к внутриигровому общению касаются не только Roblox. «Педофилы в целом лезут в любую среду, где есть дети», — отметила она.

Roblox был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря. Причиной стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ).