Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:47, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox

Мизулина получила 63 тысячи писем с жалобами из-за блокировки Roblox
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что за последние дни получила «63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей» на фоне блокировок ряда онлайн-ресурсов. Об этом она написала в Telegram-канале.

Общественница подчеркнула, что введенные Роскомнадзором ограничения «не решают проблему доступа незнакомцев к детям», и побуждают их искать обходы.

Мизулина уточнила, что вопросы к внутриигровому общению касаются не только Roblox. «Педофилы в целом лезут в любую среду, где есть дети», — отметила она.

Roblox был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря. Причиной стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Освобождение Россией одного населенного пункта повлияет на ход всей СВО

    Трамп решил помочь пострадавшим от торговой войны с Китаем фермерам

    Раскрыт неожиданный предвестник болезни Паркинсона

    Родившая от 16-летнего школьника учительница получит новое наказание

    Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта

    Президент Польши отказался ехать на Украину

    В Британии назвали козырь России на переговорах

    Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok