Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox

Роскомнадзор заблокировал популярную игру Roblox. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что доступ к Roblox был ограничен в связи с распространением в игре материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Также, как рассказали в Роскомнадзоре, на платформе размещались призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и материалы, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее 3 декабря пользователи из России массово пожаловались на сбой в работе Roblox. Они сообщали, что не могут открыть ни мобильное приложение, ни версию игры на компьютере.

Перед этим журналистка The Guardian Сара Мартин заявила, что столкнулась в Roblox с педофилами. По словам сотрудницы СМИ, даже при включенном родительском контроле ее персонаж в игре подвергался травле и насилию.