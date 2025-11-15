«Ад, кишащий педофилами». Что на самом деле происходит в онлайн-игре Roblox, которая популярна у российских детей?

Журналистка The Guardian Мартин заявила, что столкнулась в Roblox с педофилами

Уже несколько лет первые строчки в списке самых популярных игр занимает Roblox — онлайн-платформа, на которой пользователи могут создавать свои игры и играть в чужие. Создатели игры уверяют, что в основе их работы прежде всего лежит безопасность пользователей, особенно детей. Это решила проверить журналистка The Guardian Сара Мартин. Она провела в игре неделю и пришла в ужас от того, с чем там столкнулась.

За короткое время, проведенное там [в Roblox], моего персонажа травили, жестоко убивали, насиловали, на него даже испражнялись — и все это при включенном родительском контроле Сара Мартин журналистка The Guardian

«Уродливая, грязная, вульгарная девчонка»

На первый взгляд Roblox кажется совсем безобидной игрой: это красочный мир, где бегают и прыгают забавные персонажи, похожие на человечков из Lego. Мартин зарегистрировалась на платформе как восьмилетняя девочка и обнаружила, что вселенная Roblox огромна: там можно играть в сотни различных игр, посещать средневековые замки, волшебные леса, космические корабли и другие необычные места.

Наряду с детскими играми и локациями Мартин увидела места, совсем не предназначенные для несовершеннолетних — ночные клубы, казино и даже общественные туалеты

Одна из первых игр, к которой она смогла получить доступ, называлась «Страдай» (Suffer). При входе персонажу журналистки дали хоккейный шлем и топор, но они ей не понадобились, так как ее тут же расстреляли из автоматов другие игроки.

Еще в одной игре для детей — «Одевайся, чтобы произвести впечатление» (Dress to Impress) — она должна была выбрать себе одежду и макияж, а затем пройтись по подиуму, чтобы другие пользователи оценили ее образ. Выяснилось, что игроки могут оскорблять тех, чьи образы им не понравились, и даже забрасывать их виртуальными помидорами. Также там журналистка наткнулась на жуткий красный подвал, который называли «мясной комнатой». В нем она нашла пару туфель на шпильках и закрытую дверь.

Фото: luza studios / Getty Images

Затем Мартин решила войти в ночной клуб — на этот раз она указала, что ей 13 лет. Уже через несколько минут после входа над ней надругались: незнакомец сел на лицо ее персонажа и начал двигать бедрами, в то время как она умоляла его прекратить. Позднее в том же клубе группа игроков мужского пола назвала журналистку «уродливой, грязной, вульгарной девочкой».

В другом месте — вымышленном городе под названием Берри-Авеню (Berry Avenue) — Мартин столкнулась с преследованием. Один из игроков ходил за персонажем журналистки по пятам, называл ее туалетом и притворялся, что испражняется ей прямо на лицо.

В течение семи дней мое детское альтер-эго подвергалось запугиваниям и нападениям в клубах, казино и хоррор-играх (...). Эта платформа безопасна для детей или же это грязный ад, кишащий педофилами? Сара Мартин журналистка The Guardian

Как педофилы охотятся на детей в Roblox

Мартин не первая, кто заговорил об опасности Roblox для детей. Вокруг платформы не утихают скандалы: в ней постоянно выявляют педофилов, которые пользуются тем, что основную аудиторию игры составляют несовершеннолетние. Злоумышленники предлагают ребенку перейти на другую платформу, где они настаивают на личной встрече или выманивают у жертвы откровенные фотографии.

С 2018 по 2024 год в США арестовали по меньшей мере два десятка человек за сексуальное насилие над детьми, с которыми они познакомились в Roblox

В октябре 2023 года в штате Нью-Джерси задержали мужчину, похитившего 11-летнюю девочку, с которой он играл в Roblox. А в апреле 2024 года во Флориде мужчина, познакомившийся с 14-летней девочкой на платформе, начал преследовать ее, присылая сообщения с угрозами, а через некоторое время напал на нее с оружием и попытался похитить.

Аналогичный случай произошел в России. Житель Екатеринбурга начал общаться с 12-летним мальчиком в Roblox, после чего предложил обменяться номерами телефонов. Позднее мужчина встретился с ребенком в торговом центре и напросился к нему домой — там он надругался над школьником. В августе 2025 года суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы.

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

Комментируя обвинения в том, что платформа стала прибежищем для педофилов, директор по безопасности Roblox Мэтт Кауфман заявил, что игра старается защищать пользователей. По его словам, системы модерации платформы сканируют все чаты и другой цифровой контент, удаляя неуместные слова и блокируя отправку непристойных изображений игроками. «Десятки миллионов людей всех возрастов получают безопасный и позитивный опыт в Roblox каждый день», — заявил он.

При этом сотрудники компании утверждают, что защищать детей на платформе очень сложно. Один из модераторов рассказал, что команда каждый день получает сотни сообщений, связанных с безопасностью детей, но у них не хватает рук, чтобы разобраться со всеми. Ситуацию осложняет то, что руководство Roblox хочет, чтобы ежедневное количество активных пользователей выросло до одного миллиарда.

В Roblox труднее преследовать педофилов, чем на других онлайн-платформах, потому что каждый пользователь — это анонимный набор пикселей. В этом особенность заботы о несовершеннолетних: при регистрации нельзя запрашивать настоящие имена, адреса электронной почты или номера телефонов. Это защищает частную жизнь не только детей, но и преступников Агентство Bloomberg

Как игра выкачивает деньги из пользователей

Еще одна проблема заключается в том, что в Roblox дети могут легко тратить большие суммы на игровые предметы. Все дело в том, что формально игра бесплатная, но при этом в ней есть своя валюта — робуксы, за которые игрокам приходится отдавать реальные деньги. С помощью робуксов пользователи могут покупать различные внутриигровые товары, например, одежду, оружие или способности для своих героев. Кроме того, игровая валюта может давать доступ к закрытым уровням и необычным функциям в играх.

Например, на Барбадосе 12-летний мальчик, обожающий Roblox, за считаные дни потратил на игровую валюту полученные от родных на Рождество 200 долларов (примерно 16 тысяч рублей). Еще большую сумму отдала 10-летняя девочка из США. Всего за четыре часа игры она потратила 860 долларов (примерно 69 тысяч рублей) со счета родителей.

«Виртуальные валюты скрывают реальную стоимость покупок, из-за чего детям сложно понять ценность предметов, которые они хотят приобрести в онлайн-играх», — объяснил профессор Сиднейского университета Маркус Картер. По его словам, в результате дети тратят больше, чем осознают.

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

У Roblox много общего с азартными играми: платформа вызывает привыкание и подталкивает детей к тратам. Картер опасается, что у детей, регулярно совершающих покупки в игре, в будущем может возникнуть риск лудомании

Кроме того, ребенок, который играет в Roblox, может нарваться на мошенников. Аферисты знакомятся с детьми в игровых сообществах в соцсетях и мессенджерах и обещают им робуксы, подарки или особые предметы. В обмен они просят ребенка перевести им деньги с телефона родителей. Также злоумышленники проводят фейковые розыгрыши игровой валюты, чтобы выманить средства или персональные данные.

Одна из таких историй произошла в России. Мошенник, представившийся известным в игровом сообществе блогером, предложил школьнице перейти из Roblox в Telegram, после чего заставил ее перевести ему деньги родителей

В результате семья девочки лишилась 620 тысяч рублей.

Что российские власти говорят о Roblox

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что через Roblox детей могут вовлекать в преступную деятельность. А по словам председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой, одна из самых серьезных угроз в Roblox — это все же риск сексуального насилия.

Она добавила, что государство разрабатывает различные меры для защиты детей, однако важно и то, как с детьми общаются родители. Если они интересуются, чем занимается ребенок в сети, и используют специальные программы для родительского контроля, это помогает защитить его от негативного влияния

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи Татьяны Буцкой, взрослым необходимо объяснять детям правила поведения на платформе. В частности, ребенку нужно рассказать, что он может подавать жалобы на пользователей, чье поведение считает неприемлемым.

Радикальные меры предложил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. Он обратился к главам Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора с просьбой запретить детям доступ к Roblox из-за тех опасностей, которые игра представляет для них.

При этом Лантратова считает, что блокировка игры не решит проблему. «Злоумышленники быстро найдут другие площадки. Гораздо важнее учиться безопасно пользоваться интернетом и видеоиграми. Знать о рисках и уметь их обходить», — объяснила она

«Если вам некомфортно, не позволяйте своим детям играть»

Roblox существует уже давно — платформа была запущена еще в 2006 году. Долгое время она не имела успеха, но в 2010-х годах в нее начали играть тысячи, а затем — миллионы пользователей. Резкую популярность игра приобрела в разгар пандемии коронавируса, когда люди по всему миру оказались заперты дома. В феврале 2025 года сообщалось, что ежедневно в нее играют 85,3 миллиона пользователей.

В сети задаются вопросом, чем именно детей привлекает игра. Журналист издания Wired Саймон Хилл, чьи сын и дочь подсели на Roblox, отмечал среди достоинств платформы возможность играть с друзьями, причем пригласить знакомых в игру очень быстро и просто. Кроме того, детям нравится, что там можно создавать собственные игры.

Фото: Munif Rifa'i / Shutterstock / Fotodom

Учитель из Сингапура Филип Уильямс рассказал, что использует Roblox для обучения геймдизайну школьников в возрасте от 11 до 18 лет. По его словам, игра также помогает детям развивать навыки программирования и моделирования.

Однако пока кажется, что игра приносит больше вреда, чем пользы. Гендиректор Roblox Дэвид Базуки, который ознакомился с претензиями родителей, заверил, что компания следит за травлей и домогательствами в игре и готова сотрудничать с правоохранителями. При этом он уточнил, что не никого не призывает играть в игру.