Мошенник из Roblox обманул российскую школьницу на 620 тысяч рублей

Школьница попалась на уловку мошенников из Roblox и перевела им 620 тысяч рублей

В Москве возбудили уголовное дело после обмана школьницы на 620 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мошенник из онлайн-игры Roblox познакомился с девятилетней девочкой и представился ей известным в игровом сообществе блогером. Он предложил продолжить общение в Telegram, втерся к ней в доверие, а позже начал психологически давить на нее и заставлять делать то, что ей говорят. Следуя пожеланиям знакомых из интернета, девочка перевела с телефонов родителей 230 тысяч рублей и вывела криптовалюту на 390 тысяч рублей.

В декабре 2024 года бизнес-руководитель направления киберразведки компании F.A.C.C.T. Евгений Чунихин рассказал, что преступники атакуют детей в игровых чатах с помощью стандартного набора фраз.

Они отправляют детям и подросткам сообщения, цель которых — заинтересовать жертву и перенести общение в мессенджеры. При этом зачастую сценарии скама рассчитаны именно на юных любителей компьютерных игр. Для этих целей злоумышленники используют в общении с ребенком такие конструкции, как «Есть одна тема. Давай дальше в личке (в мессенджере или почте). А где живешь? Какой у тебя номер телефона?».