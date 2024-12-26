Родителей предупредили об опасных фразах преступников из детских чатов

F.A.C.C.T.: преступники атакуют детей в игровых чатах стандартным набором фраз

Преступники атакуют детей в игровых чатах с помощью стандартного набора фраз. Об этом в беседе с «Лентой.ру» родителей предупредил бизнес-руководитель направления киберразведки компании F.A.C.C.T. Евгений Чунихин.

Он рассказал, что злоумышленники часто отправляют детям и подросткам сообщения, цель которых — заинтересовать жертву и перенести общение в мессенджеры. При этом зачастую сценарии скама рассчитаны именно на юных любителей компьютерных игр. Для этих целей злоумышленники используют в общении с ребенком такие конструкции, как «Есть одна тема. Давай дальше в личке (в мессенджере или почте). А где живешь? Какой у тебя номер телефона?»

«Не стоит переносить общение с малознакомыми людьми из игрового чата, где, скорее всего, есть средства защиты от мошенничества, в мессенджеры и почту. Также не стоит делиться своими контактными данными — их могут использовать для компрометации или опубликовать», — предупредил Чунихин.

В другом сценарии мошенники могут сыграть на желании жертвы улучшить своего игрового персонажа: «Знаешь, у меня есть дорогой скин. Можешь посмотреть, сколько стоит. Но мне он не нужен — могу просто с тобой поменяться, ну, или отдать за дешево». По словам Чунихина, подобные щедрые предложения должны вызывать настороженность.

С помощью фразы «Вот ссылка — можно скачать крутой мод. Там реально круто!» преступники распространяют вредоносные программы или стилеры, крадущие с устройства логины и пароли. А фраза «Так давай отключим у тебя родительский контроль. Сможешь незаметно взять смартфон родителей?» может быть прологом к попытке получить доступ к банковским аккаунтам старших членов семьи.

Кроме того, злоумышленники могут под разными предлогами вымогать логины и пароли от игровых аккаунтов, якобы с целью прокачать персонажа. На самом деле, следствием передачи им данных может стать потеря игрового героя и связанного с ним инвентаря.

«Сеть — как улица. Объясните детям, в интернете, чатах и мессенджерах точно так же нельзя разговаривать с незнакомцами, принимать подарки и переходить по ссылкам. Безопаснее скачать мобильное приложение или игру с официального сайта сервиса или по указанной на нем ссылке», — дал совет специалист.

Ранее мошенники взяли кредит на 49-летнюю женщину, обманув ее десятилетнюю дочь в онлайн-игре. Под предлогом внесения денег на аккаунт школьницы в игре Roblox преступники убедили девочку отправить фотографии обеих сторон банковской карты матери.