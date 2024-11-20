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17:12, 20 ноября 2024Силовые структуры

Мошенники убедили российскую школьницу отправить фото карты матери и взяли на нее кредит

Мошенники взяли кредит на женщину, обманув ее десятилетнюю дочь в онлайн-игре
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мошенники взяли кредит на 49-летнюю женщину, обманув ее десятилетнюю дочь в онлайн-игре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в начале лета школьнице в мессенджере написала незнакомая девушка, которая предложила внести на ее аккаунт в игре Roblox деньги. В обмен собеседница попросила девочку отправить фотографию банковской карты матери с двух сторон, что та и сделала. О разговоре с новой знакомой школьница не рассказала родителям, а позже и вовсе удалила переписку.

Мошенническая схема вскрылась, когда 16 ноября к матери подростка пришел сотрудник банка. Он сообщил о задолженности по кредитке и попросить разобраться с долгами. Тогда женщина зашла в банковское приложение и увидела, что в июне она якобы оформила кредитную карту и теперь на ней 231 тысяча рублей долга.

Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что аферисты под видом Росфинмониторинга украли у российского кроссвордиста 500 тысяч рублей.

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