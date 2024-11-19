Аферисты под видом Росфинмониторинга украли у российского кроссвордиста 500 тысяч рублей

В Калининграде аферисты под видом Росфинмониторинга украли у мужчины ₽500 тыс.

В Калининграде аферисты под видом сотрудников Росфинмониторинга украли у 55-летнего кроссвордиста более 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

По данным ведомства, пострадавший — сотрудник издательства, отвечающий за составление кроссвордов, сканвордов и других головоломок. Он рассказал, что не смог сразу распознать мошенников. По его словам, ему по очереди поступали звонки якобы от сотрудников социального фонда и Росфинмониторинга. Звонившие рассказали, что некие злоумышленники якобы получили доступ к личному кабинету мужчины на портале «Госуслуги» и пытаются оформить на него кредиты и похитить его деньги со счета. Затем мошенники убедили кроссвордиста в том, что деньги можно сохранить, только если он переведет их на некий «безопасный счет». В результате пострадавший перевел аферистам 250 тысяч рублей, а затем взял кредит на 290 тысяч рублей и эти деньги также перевел им. После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 37-летнюю местную жительницу, которая обманула 17 россиян на общую сумму более 30 миллионов рублей.