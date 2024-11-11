Москвичка обманула 17 россиян на 30 миллионов рублей и попалась

В Москве задержали местную жительницу, обманувшую 17 человек на 30 млн рублей

В Москве задержали 37-летнюю местную жительницу, которая обманула 17 россиян на общую сумму более 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, женщина разработала преступную схему в апреле 2024 года. Они искала людей, которые хотели приобрести бытовую технику, смартфоны и автомобили иностранного производства по заниженной цене, затем договаривалась с ними и получала предоплату. Потом она рассказывала пострадавшим о неких задержках от поставщиков и спустя некоторое время переставала выходить на связь. Своих жертв она искала с помощью знакомых и на сайтах бесплатных объявлений. Таким образом, ей удалось обмануть 17 человек на общую сумму — более 30 миллионов рублей. Пострадавшие обратились в полицию.

По факту преступлений возбудили уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, и мошенничество в особо крупном размере»). Все материалы соединены в одно производство. Злоумышленницу задержали. Ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил менеджера одного из банков Михаила Власенко к 6,5 года лишения свободы за то, что он украл 33 миллиона рублей у клиентов и потратил эти деньги на отдых.