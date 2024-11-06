Менеджер российского банка украл у клиентов 33 миллиона рублей и потратил их на отдых

В Петербурге менеджер банка получил 6,5 лет за хищение 33 млн рублей у клиентов

В Санкт-Петербурге суд приговорил менеджера одного из банков Михаила Власенко к 6,5 года лишения свободы за то, что он украл 33 миллиона рублей у клиентов и потратил эти деньги на отдых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации прокуратуры, в период с августа 2022 года по март 2023 года Власенко работал персональным менеджером в отделе розничных продаж и клиентского обслуживания. В тот период он подделывал подписи клиентов в распорядительных документах и переводил их деньги на счета других лиц, которые не знали об этом. Таким образом ему удалось похитить около 33 миллионов рублей. Эти деньги он потратил на выплату кредита, подарки для возлюбленной, на их совместный досуг и развлечения, покупку брендовых вещей и дорогих гаджетов, а также на поездки на элитные курорты и перелеты бизнес-классом.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском 47-летняя бывшая начальница отделения банка украла у клиентов 15 миллионов рублей.