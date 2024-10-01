Бывшая начальница отделения российского банка украла у клиентов 15 миллионов рублей

Под Новосибирском экс-глава отделения банка украла у клиентов 15 млн рублей

Под Новосибирском 47-летняя бывшая начальница отделения банка украла у клиентов 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Женщина обвиняется в совершении 31 преступления по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Уголовное дело направлено в Коченевский районный суд.

По данным правоохранителей, обвиняемая возглавляла отделение банка, расположенного в Коченевском районе Новосибирской области. В период с 2017 по 2019 год она просила клиентов банка оформлять кредиты, а затем убеждала их передать ей полученные деньги в долг. Деньги пострадавшим она не возвращала. Таким образом ей удалось обмануть более 30 человек на более чем 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в хищении более 100 миллионов денежных средств банка.