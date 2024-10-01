Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:19, 1 октября 2024Силовые структуры

Бывшая начальница отделения российского банка украла у клиентов 15 миллионов рублей

Под Новосибирском экс-глава отделения банка украла у клиентов 15 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под Новосибирском 47-летняя бывшая начальница отделения банка украла у клиентов 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Женщина обвиняется в совершении 31 преступления по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Уголовное дело направлено в Коченевский районный суд.

По данным правоохранителей, обвиняемая возглавляла отделение банка, расположенного в Коченевском районе Новосибирской области. В период с 2017 по 2019 год она просила клиентов банка оформлять кредиты, а затем убеждала их передать ей полученные деньги в долг. Деньги пострадавшим она не возвращала. Таким образом ей удалось обмануть более 30 человек на более чем 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в хищении более 100 миллионов денежных средств банка.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Новый взрыв прозвучал в Одессе

      ЦБ отметил тревожную тенденцию в сегменте кредитования россиян

      В России отреагировали на публикацию в ООН данных о пытках ВСУ

      Упала цена одного из основных сортов нефти

      Названа средняя сумма долгов россиян-ипотечников

      Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожье

      В ДНР признали геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы войны

      Российским военным поставили партию «Панцирей»

      Родственники российского бойца СВО сообщили о таинственном исчезновении выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше