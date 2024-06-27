Сотрудницу российского банка заподозрили в мошенничестве на 100 миллионов рублей

В Москве задержали сотрудницу банка, подозреваемую в хищении 100 млн рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в хищении более 100 миллионов денежных средств банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, задержанная — главный специалист офиса кредитной организации. Женщина открывала расчетные счета и оказывала содействие в получении согласований кредитов на крупные суммы. Всего, по предварительным данным, таким образом она успела похитить свыше 100 миллионов рублей.

Сейчас женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, сама она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При обысках на территории Московского региона были обнаружены и изъяты печати, средства связи и документы, имеющие доказательное значение.

Ранее сообщалось, что в Брянске перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела военного комиссариата области по делу о мошенничестве. По версии следствия, он вступил в сговор с подчиненным и за деньги помогал призывникам, желающим получить освобождение от прохождения военной службы.