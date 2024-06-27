Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:43, 27 июня 2024Силовые структуры

Сотрудницу российского банка заподозрили в мошенничестве на 100 миллионов рублей

В Москве задержали сотрудницу банка, подозреваемую в хищении 100 млн рублей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в хищении более 100 миллионов денежных средств банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, задержанная — главный специалист офиса кредитной организации. Женщина открывала расчетные счета и оказывала содействие в получении согласований кредитов на крупные суммы. Всего, по предварительным данным, таким образом она успела похитить свыше 100 миллионов рублей.

Сейчас женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, сама она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При обысках на территории Московского региона были обнаружены и изъяты печати, средства связи и документы, имеющие доказательное значение.

Ранее сообщалось, что в Брянске перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела военного комиссариата области по делу о мошенничестве. По версии следствия, он вступил в сговор с подчиненным и за деньги помогал призывникам, желающим получить освобождение от прохождения военной службы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Он оскорбил народ». Володин и другие депутаты Госдумы ответили на слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Муж Алсу отказался разводиться с певицей

      Побывавшая в Европе блогерша рассказала о неприятном отличии европейцев от россиян

      Apple потеряла лидерство на рынке смартфонов в США

      Генсек ООН ответил на вопрос об отмене механизма права вето

      Российские звезды отправились с концертами-сюрпризами в школы

      Бывшего министра обороны ДНР этапируют в колонию. Игорь Стрелков осужден на четыре года

      В Казахстане обвинили Украину в провокации из-за нападения на блогера

      Бизнес в Германии заподозрили в поставках в Россию люксовых машин

      59-летняя Ирина Безрукова раскрыла секреты молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше