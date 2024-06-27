Экс-замначальника военкомата за деньги помогал россиянам избежать армии и попал под суд

В Брянске будут судить экс-замначальника военкомата по делу о мошенничестве

В Брянске перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела военного комиссариата области по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, мужчина вступил в сговор с подчиненным и за деньги помогал призывникам, желающим получить освобождение от прохождения военной службы. Он поручал подельнику оформлять поддельные документы о признании молодых людей ограниченно годными к службе, за что получал вознаграждения от их родственников.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье суд приговорил военного к шести годам колонии за уклонение от службы.