Российский военный уклонялся от службы год и был осужден на шесть лет

В Борзе суд приговорил военного к шести годам колонии за уклонение от службы

Борзинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Ильдара Искалиева к шести годам лишения свободы, который решил отдохнуть и уклонялся от службы год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

По данным следствия, Искалиев с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от своих обязанностей, 26 декабря 2022 года не явился в установленный срок на службу и уехал в город Волжский Волгоградской области. 23 февраля 2024 года он прибыл в воинскую часть и приступил к исполнению обязанностей военного.

Ранее сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военного, который решил отдохнуть и уклонялся от службы полгода.