Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:07, 27 июня 2024Силовые структуры

Российский военный уклонялся от службы год и был осужден на шесть лет

В Борзе суд приговорил военного к шести годам колонии за уклонение от службы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Борзинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Ильдара Искалиева к шести годам лишения свободы, который решил отдохнуть и уклонялся от службы год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

По данным следствия, Искалиев с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от своих обязанностей, 26 декабря 2022 года не явился в установленный срок на службу и уехал в город Волжский Волгоградской области. 23 февраля 2024 года он прибыл в воинскую часть и приступил к исполнению обязанностей военного.

Ранее сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военного, который решил отдохнуть и уклонялся от службы полгода.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Слово, которое описывает это — терроризм». Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по Севастополю актом войны со стороны США

      Очевидец описал хронологию атаки ВСУ на пляж в Севастополе

      В российском городе неизвестные обстреляли автобус из пневматического пистолета

      Мужское тело нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

      ФСБ нашла крупный схрон со взрывчаткой украинских диверсантов в Мариуполе

      ВСУ пытались ударить дронами по Московской, Тверской и Белгородской областям

      Марочко заявил об имитации контрнаступления ВСУ

      Российский военный уклонялся от службы год и был осужден на шесть лет

      В Полтавской области Украины произошли взрывы

      В России предложили ввести стипендию для учащихся в вузах родителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше