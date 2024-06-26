Российский военный уклонялся от службы полгода и был осужден

В Абакане суд приговорил военного к 5 годам колонии за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военного, который решил отдохнуть и уклонялся от службы полгода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, осужденный с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от своих обязанностей, 30 мая 2023 года самовольно оставил воинскую часть. 1 декабря 2023 года он пришел в военный комиссариат.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, который самовольно оставил службу в зоне специальной военной операции (СВО).