Российский военный самовольно оставил место службы в зоне СВО и был осужден

Суд на Сахалине дал 7 лет бойцу СВО, самовольно оставившему место службы в ДНР

Южно-Сахалинский гарнизонный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, который самовольно оставил службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, боец самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в Донецкой народной республике (ДНР) 28 октября 2023 года. Он был задержан ровно через пять месяцев – 28 марта 2024 года в ходе розыска в Сахалинской области.

Суд признал военного виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ и приговорил к семи годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее тот же суд приговорил к восьми годам лишения свободы двух российских военнослужащих за групповое дезертирство в зоне СВО.

