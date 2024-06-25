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08:44, 25 июня 2024Силовые структуры

Российский военный самовольно оставил место службы в зоне СВО и был осужден

Суд на Сахалине дал 7 лет бойцу СВО, самовольно оставившему место службы в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский гарнизонный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, который самовольно оставил службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, боец самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в Донецкой народной республике (ДНР) 28 октября 2023 года. Он был задержан ровно через пять месяцев – 28 марта 2024 года в ходе розыска в Сахалинской области.

Суд признал военного виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ и приговорил к семи годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее тот же суд приговорил к восьми годам лишения свободы двух российских военнослужащих за групповое дезертирство в зоне СВО.

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      Олеся Мицкевич
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