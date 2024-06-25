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07:26, 25 июня 2024Силовые структуры

Двух российских военных осудили за групповое дезертирство в зоне СВО

Суд на Сахалине дал по 8 лет военным за групповое дезертирство в зоне СВО

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении двух российских военнослужащих, дезертировавших в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По данным следствия, двое мужчин решили уклониться от военной службы в период мобилизации и, предварительно договорившись, покинули боевые позиции воинской части в Запорожской области 22 июля 2023 года. Их удалось задержать только спустя восемь месяцев — 14 марта 2024 года.

Военный суд расценил их действия как часть 3 статьи 338 («Дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в период мобилизации, военного положения и ведения боевых действий») УК РФ и назначил каждому из них наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы военного Сергея Уваровского, уклонившегося от службы.

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      Олеся Мицкевич
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