Российский военный решил отдохнуть от службы и получил три года колонии

В Чите осудили на три года военного, уклонившегося от службы

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы Сергея Уваровского, уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, военный решил отдохнуть от обязанностей и 13 ноября 2023 года не вернулся на службу. 3 декабря он все-таки пришел в военную комендатуру, но 12 февраля снова не явился в воинскую часть, к которой был прикомандирован. Осужденный прибыл туда на четыре дня позже.

Отмечается, что Уваровский будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что этот суд оштрафовал военного на 50 тысяч рублей за покупку поддельных водительских прав.

