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18:42, 19 июня 2024Силовые структуры

Российский военный купил поддельное водительское удостоверение и был осужден

В Чите суд оштрафовал военного за покупку поддельных водительских прав

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 50 тысяч рублей за покупку поддельных водительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, военнослужащий через интернет приобрел поддельное водительское удостоверение категорий «В», «В1» и «М». Документы он получил почтой. 15 марта на федеральной автомобильной дороге «Иркутск --Чита» мужчину для проверки документов остановили сотрудники полиции, которые и обратили внимание на поддельные права.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего на 30 тысяч рублей за использование поддельных водительских прав.

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