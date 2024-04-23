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08:44, 23 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный купил поддельные водительские права и получил штраф

В Абакане военному вынесли приговор за поддельные водительские права

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего Дмитрия Беляева за использование поддельных водительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, военный в интернете купил у неизвестного поддельное водительское удостоверение. Через месяц он получил его по почте. Однако Беляев стал участником ДТП. Он предъявил сотрудникам полиции купленные права, но те поняли, что документ ненастоящий.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей военнослужащего Артура Жданова. Он также купил права, но его остановил инспектор ГИБДД и распознал подделку.

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      Екатерина Кашурникова
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