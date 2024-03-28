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07:57, 28 марта 2024Силовые структуры

Российский военный купил поддельные водительские права и получил штраф

В Чите военного оштрафовали на 60 тысяч рублей за поддельные водительские права

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей военнослужащего Артура Жданова за использование поддельных водительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, 14 ноября 2023 года военный в телеграмме купил у неизвестного поддельное водительское удостоверение. Он отправил продавцу свое фото и оплату. 6 декабря документы были готовы. Однако на следующий день Жданова остановил инспектор ГИБДД. Он понял, что права ненастоящие.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Арстана Темир-оола за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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