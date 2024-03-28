Российский военный купил поддельные водительские права и получил штраф

В Чите военного оштрафовали на 60 тысяч рублей за поддельные водительские права

Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей военнослужащего Артура Жданова за использование поддельных водительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, 14 ноября 2023 года военный в телеграмме купил у неизвестного поддельное водительское удостоверение. Он отправил продавцу свое фото и оплату. 6 декабря документы были готовы. Однако на следующий день Жданова остановил инспектор ГИБДД. Он понял, что права ненастоящие.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Арстана Темир-оола за уклонение от службы.