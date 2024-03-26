Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:28, 26 марта 2024Силовые структуры

Российский военный полгода скрывался от службы и получил 5,5 года колонии

В Абакане осудили на 5,5 года военного за уклонение от службы

Фото: Globallookpress.com

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Арстана Темир-оола за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 21 апреля военный не вернулся на службу из отпуска. Лишь спустя полгода он явился в военную комендатуру.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Абакане суд приговорил военного к пяти годам колонии общего режима за неявку на службу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

      Россиянин вспомнил о телефонном разговоре с другом из «Крокуса» в момент теракта

      Россиян предупредили о возможном росте тарифов на электроэнергию

      Российский военный полгода скрывался от службы и получил 5,5 года колонии

      Российский посол обсудит с США двусторонние отношения

      В Кремле заявили о готовности Украины «любыми методами» отобрать Крым

      В Германии подготовят обращение к России из-за теракта в «Крокусе»

      Стало известно о страхе жителей Львовской области перед мобилизацией

      В российском регионе произошла перестрелка

      Песков ответил на вопрос о реакции РФ на причастность Украины к теракту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше