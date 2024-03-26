Российский военный полгода скрывался от службы и получил 5,5 года колонии

В Абакане осудили на 5,5 года военного за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Арстана Темир-оола за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 21 апреля военный не вернулся на службу из отпуска. Лишь спустя полгода он явился в военную комендатуру.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Абакане суд приговорил военного к пяти годам колонии общего режима за неявку на службу.