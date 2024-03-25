Российский военный скрывался от службы несколько месяцев и был осужден

В Абакане суд приговорил военного к 5 годам за неявку на службу

В Абакане суд приговорил военного к пяти годам колонии общего режима за неявку на службу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ.

По версии следствия, 18 мая 2023 года осужденный не явился на службу после отпуска. 1 августа 2023 года он сам пришел в военный комиссариат.

Ранее Тульский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего по контракту по фамилии Дегтярев, обвиняемого в самовольном оставлении части и попытке торговать наркотиками. Военного осудили на восемь лет и лишили воинского звания «лейтенант».