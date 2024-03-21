Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

В Туле контрактнику дали 8 лет за неявку в часть и попытку торговать наркотиками

Тульский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего по контракту по фамилии Дегтярев, обвиняемого в самовольном оставлении части и попытке торговать наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы и управления судебного департамента Тульской области.

Его признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы») и части 3 статьи 30 по пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»), назначив наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «лейтенант». В зале суда подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Установлено, что в апреле 2023 года контрактник Дегтярев не явился в воинскую часть из отпуска в период мобилизации. Его местонахождение сотрудники полиции установили лишь спустя несколько месяцев. Тогда же выяснилось, что он через интернет вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков, и забрал по их указанию из тайника запрещенные вещества для продажи. Его задержали на месте преступления.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд дал пять лет лишения свободы военнослужащему Ачыты Сагаану за уклонение от службы.