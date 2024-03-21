Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 21 марта 2024Силовые структуры

Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

В Туле контрактнику дали 8 лет за неявку в часть и попытку торговать наркотиками

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тульский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего по контракту по фамилии Дегтярев, обвиняемого в самовольном оставлении части и попытке торговать наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы и управления судебного департамента Тульской области.

Его признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы») и части 3 статьи 30 по пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»), назначив наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «лейтенант». В зале суда подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Установлено, что в апреле 2023 года контрактник Дегтярев не явился в воинскую часть из отпуска в период мобилизации. Его местонахождение сотрудники полиции установили лишь спустя несколько месяцев. Тогда же выяснилось, что он через интернет вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков, и забрал по их указанию из тайника запрещенные вещества для продажи. Его задержали на месте преступления.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд дал пять лет лишения свободы военнослужащему Ачыты Сагаану за уклонение от службы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Нидерланды выступили против выпуска облигаций для расходов на оборону ЕС

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше