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08:07, 21 марта 2024Силовые структуры

Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

В Абакане осудили на пять лет военного за уклонение от службы

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Ачыты Сагаана за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 9 июля 2023 года военный самовольно оставил воинскую часть и уехал в Красноярский край, а затем в Тыву. 19 октября фигурант все-таки явился в военную комендатуру.

Наказание Сагаан будет отбывать в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае огласил приговор в отношении военного Егора Бочкарева, признав его виновным в уклонении от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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