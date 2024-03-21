Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

В Абакане осудили на пять лет военного за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Ачыты Сагаана за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 9 июля 2023 года военный самовольно оставил воинскую часть и уехал в Красноярский край, а затем в Тыву. 19 октября фигурант все-таки явился в военную комендатуру.

Наказание Сагаан будет отбывать в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае огласил приговор в отношении военного Егора Бочкарева, признав его виновным в уклонении от службы.

