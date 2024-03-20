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08:01, 20 марта 2024Силовые структуры

Российский военнослужащий уклонился от службы и получил шесть лет колонии

Суд в Забайкалье дал 6,5 года колонии военному Бочкареву за уклонение от службы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае огласил приговор в отношении военного Егора Бочкарева, признав его виновным в уклонении от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, Бочкарев, желая временно уклониться от прохождения военной службы, не явился на нее без уважительных причин 25 сентября. Спустя несколько месяцев он прибыл в военную комендатуру.

Судья приговорил военнослужащего к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима, присоединив к сроку неотбытую часть наказания по приговору того же суда от 31 марта 2023 года. Детали прошлого дела не раскрываются.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд оштрафовал на 330 тысяч рублей военного Константина Азарова за вождение в пьяном виде.

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      Олеся Мицкевич
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