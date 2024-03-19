Российский военный сел пьяный за руль и получил 330 тысяч рублей штрафа

В Забайкалье оштрафовали на 330 тысяч рублей военного за вождение в пьяном виде

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае оштрафовал на 330 тысяч рублей военного Константина Азарова за вождение в пьяном виде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Азаров признан виновным по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Его лишили права 3,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По данным ведомства, 11 ноября 2023 года пьяный мужчина сел за руль Toyota Corona и передвигался на ней.

Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего Сергея Филиппова, признав его виновным в уклонении от службы.