Российский военный уклонился от службы и получил пять лет колонии

Суд в Чите приговорил к пяти годам колонии военного, уклонившегося от службы

Читинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего Сергея Филиппова, признав его виновным в уклонении от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, Филиппов, желая временно уклониться от прохождения военной службы, не явился в пункт отбора 9 ноября 2023 года. Больше месяца злоумышленник проживал в Чите Забайкальского края, распоряжаясь временем по своему усмотрению, пока 12 декабря не был задержан сотрудниками военной комендатуры. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Ранее тот же суд дал девять лет лишения свободы военному Виктору Бессчетнову за расправу над мужчиной из-за чувства ревности. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.