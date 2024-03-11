Пьяный военный расправился из ревности с мужчиной и получил девять лет колонии

В Чите осудили на 9 лет военного, забившего до смерти мужчину из ревности

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военного Виктора Бессчетнова за расправу над мужчиной из-за чувства ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, пьяный фигурант из ревности и из-за оскорблений избил кулаками потерпевшего. Тот упал на пол. Тогда Бессчетнов продолжил бить его ногами по голове и телу.

Военнослужащий будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Отмечается, что присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за неоднократное уклонение от службы.