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08:17, 7 марта 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на шесть лет за неоднократное уклонение от службы

На Сахалине военного осудили на шесть лет за неоднократное уклонение от службы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за неоднократное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянин признан виновным по части 2.1 статьи 337 и части 3.1 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с марта по август 2023 года военный в период мобилизации пять раз оставлял воинскую часть и место службы. Он уезжал отдохнуть в квартиру или на дачу, а один раз следил за своим ребенком.

Ранее стало известно, что Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае вынес приговор военному Петру Баранову за самоволку.

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      Екатерина Кашурникова
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