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07:22, 7 марта 2024Силовые структуры

Российский военный получил шесть лет за самоволку

В Забайкалье осудили на шесть лет военного за уклонение от службы

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам лишения свободы военного Петра Баранова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, Баранов решил уклониться от военных обязанностей и провести время с семьей. Так, 24 июля 2022 года он самовольно оставил место службы. 27 апреля 2023 года мужчина узнал, что в отношении него проводится доследственная проверка и пришел в военный следственный отдел.

Отмечается, что Баранов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее этот же суд вынес приговор военнослужащему Валерию Зеленскому за отказ от участия в боевых действиях.

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      Екатерина Кашурникова
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