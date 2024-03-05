В России Зеленского осудили за отказ от участия в боевых действиях

В Забайкалье вынесли приговор Зеленскому за отказ от участия в боевых действиях

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы Валерия Зеленского за отказ от участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, военнослужащий устно и письменно отказался участвовать в боевых действиях и не поехал в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач, несмотря на соответствующее распоряжение.

Отмечается, что Зеленский будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что Омский гарнизонный военный суд осудил военнослужащего Сергея Баранова, который дважды самовольно оставлял воинскую часть и распространял наркотики.