Российского военнослужащего осудили за самоволку и распространение наркотиков

Омский суд дал 11 лет колонии военному за самоволку и распространение наркотиков

Омский гарнизонный военный суд осудил военнослужащего Сергея Баранова, который дважды самовольно оставлял воинскую часть и распространял наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, обвиняемый 8 июля 2023 года самовольно покинул расположение воинской части, желая уклониться от прохождения службы. Спустя три месяца его задержали сотрудники правоохранительных органов, однако через пять дней он вновь оставил часть.

Кроме того, Баранов, вступив в сговор с членом преступной группы через интернет, произвел две «закладки» ранее приобретенного наркотика, а после забрал из тайника крупную партию запрещенных веществ для дальнейшего распространения в Омске. Его задержали и приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего Максима Аликина, получившего от друга за помощь наркотики.