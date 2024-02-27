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08:10, 27 февраля 2024Силовые структуры

Российский военный взял у друга наркотики и получил штраф

В Бурятии оштрафовали военного, получившего от друга наркотики за помощь

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru Global Look Press

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего Максима Аликина за наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, военный помог товарищу заготовить дрова. За это друг дал ему смесь табака и масла каннабиса. Когда мужчина возвращался в воинскую часть, его остановили правоохранители. Они нашли у него полученные наркотики и изъяли.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Алексею Поворотову — он получил 6,5 года лишения свободы за самоволку и хищение денег со счета сослуживца.

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      Екатерина Кашурникова
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