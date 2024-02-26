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08:43, 26 февраля 2024Силовые структуры

Российский военный получил срок за самоволку и хищение денег у сослуживца

Суд Читы дал 6 лет военному за уклонение от службы и хищение денег сослуживца

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Алексея Поворотова к 6,5 года лишения свободы за самоволку и хищение денег со счета сослуживца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, 5 декабря 2022 года мужчина, желая временно уклониться от военной службы, оставил расположение воинской части и уехал домой в Читу без уважительных причин. Кроме того, он похитил 37 тысяч рублей у сослуживца, сняв их с его банковского счета.

Военнослужащего задержали и доставили в военную комендатуру 29 августа 2023 года. Он будет отбывать полученный срок в колонии строгого режима.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 7,5 года лишения свободы рядового, который дважды оставлял расположение своей воинской части без уважительных причин.

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      Олеся Мицкевич
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