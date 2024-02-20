Российский военный дважды ушел в самоволку и получил 7,5 года колонии

В Красноярском крае осудили на 7,5 года военнослужащего за оставление службы

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 7,5 года лишения свободы рядового, который дважды самовольно оставил расположение своей воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба Красноярского гарнизонного военного суда.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

По данным ведомства, осужденный рядовой проходил службу по контракту. В первый раз он покинул воинскую часть в июне 2023 года. Тогда он решил отдохнуть от службы и уехал к семье, но в августе 2023 года он добровольно вернулся в военную комендатуру. Однако в конце этого же месяца он не явился на службу в прикомандированную воинскую часть. Известно, что вместо этого он проживал по месту своего жительства, где занимался своими делами. Как уточнили в суде, только в конце октября 2023 года фигурант явился в военный следственный отдел.

Ранее сообщалось, что Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии общего режима военного Хабалова, не явившегося на службу в период мобилизации.

