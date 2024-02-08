Российского контрактника осудили за неявку на сбор во время мобилизации

В Северной Осетии контрактника осудили за неявку на сбор во время мобилизации

Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии общего режима военного Хабалова, не явившегося на службу в период мобилизации, сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Установлено, что 24 февраля 2023 года в период мобилизации Хабалов самовольно оставил место службы и до 10 мая не исполнял свои обязанности. Уважительных причин при этом у мужчины не было.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе военного осудили на шесть лет за самоволку и хранение наркотиков.