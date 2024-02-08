Российский военный получил срок за уклонение от службы и хранение наркотиков

В Ставрополе военного осудили на шесть лет за самоволку и хранение наркотиков

Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за уклонение от службы и хранение наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном портале гарнизонных военных судов Ставропольского края.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 7 мая 2023 года осужденный решил отдохнуть от службы и на полгода уехал в квартиру тещи. Затем он добровольно пришел в следственный отдел Следственного комитета России. Кроме того, правоохранители выяснили, что в сентябре военный нашел пакет с наркотиком и хранил его у себя, пока запрещенные вещества не изъяли на стационарном посту ДПС.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Александра Иванцова за уклонение от службы.