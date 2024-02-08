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11:34, 8 февраля 2024Силовые структуры

Российский военный получил срок за уклонение от службы

В Новосибирске военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Александра Иванцова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 16 ноября 2022 года осужденный решил отдохнуть и встретиться с семьей. Он выписался из больницы, но не вернулся в часть. Иванцов обратился в комендатуру лишь 11 марта 2023 года. Однако 12 мая после краткосрочного отпуска он снова не вернулся на службу и месяц скрывался.

Ранее стало известно, что на Сахалине военный получил срок и лишился звания за самовольное оставление части.

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      Екатерина Кашурникова
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